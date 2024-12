Parroco in campo per i giovani. Doposcuola gratuito all’oratorio e una squadra di ‘flag football’

Scuola e sport, sono le “armi” che il nuovo parroco del santuario della Madonna delle Grazie, don Stefano Pappalardo, ha sfoderato per richiamare i giovani, avvicinarsi a loro e sostenerli. E ora chiede aiuto con una cena benefica che servirà per finanziare la “sua” Marble Hearts Carrara, la nuova squadra giovanile di football che vede proprio lui in panchina come allenatore. Don Stefano Pappalardo, trentatré anni, nato a Napoli ma con origini romane. Da quando è arrivato in città, qualche mese fa, in prima battuta ha allestito un doposcuola gratuito nell’oratorio parrocchiale, poi ha messo in piedi una squadra di flag football, la versione senza contatti del football americano. E nella squadra sono entrati i ragazzi che frequentano il doposcuola e si allenano al campo sportivo di Bedizzano. Ma servono sostegni per crescere, così è arrivata l’iniziativa della cena benefica, organizzata per mercoledì 11 dicembre alle 20 alla Pizzeria N° 10 di via Ghiacciaia, l’ex Cava.

"Un doposcuola gratuito e un grande sport per aiutare i nostri ragazzi a crescere insieme", è il messaggio con cui don Stefano Pappalardo promuove la cena benefica. Sono ragazzi dagli 11 ai sedici anni quelli che frequentano il doposcuola e ai quali il giovane parroco vuole offrire una possibilità in più attraverso il football di fare aggregazione, fortificare, fare attività all’aria aperta e promuovere i valori dello sport. Don Stefano ha alle spalle un passato da professionista di football americano e fino al 2012 ha giocato nella massima serie con i Parma Panthers, con il ruolo di ‘defensive end’ ma nella sua carriera sportiva è arrivato a vestire la maglia della Nazionale Under 21. Oggi concilia la sua passione per la palla ovale con gli impegni pastorali propri del suo ministero. È anche il cappellano della Fidaf, la Federazione italiana di american Football.

Il vescovo Mario Vaccari gli ha conferito il ruolo di vicario parrocchiale di San Francesco e San Giacomo. Cresciuto spiritualmente nella Fraternità Omne - Opus Mariae Matris Ecclesiae di Filetto, ha ricevuto la sacra ordinazione presbiterale l’8 ottobre 2016 nella Cattedrale di Massa, da monsignor Giovanni Santucci. Dopo un’esperienza nella comunità ‘Nuovi Orizzonti’ al fianco degli ultimi, è rientrato nella diocesi apuana dove ricopre diversi incarichi tra cui quello di vicario parrocchiale di Arpiola e Villafranca in Lunigiana. A presentare il nuovo parroco ai fedeli l’8 giugno è stato don Piero Albanesi, abate del Duomo di Sant’Andrea e parroco moderatore dell’Unità pastorale di Carrara centro. Ora la cena per sostenere i progetti per i giovani di don Stefano Pappalardo sarà anche un’occasione per allargare la comunità che sta crescendo. I volantini per promuoverla danno tutte le indicazioni e il contatto per avere maggiori informazioni o prenotare. (whatsapp 333 236.50 35).

