Pallerone mostra la sua navità meccanica

Resta ancora aperto il presepe meccanico di Pallerone, un piccolo gioiello della Lunigiana. Si tratta di uno dei più antichi presepi meccanici della provincia, inaugurato nel 1935, rinnovato nel 1968 e attivo, nell’attuale versione, dal 1999. Il visitatore, entrando nella grotta di tufo, si trova di fronte la scena della Natività, immersa in un contesto in cui un gran numero di personaggi animati meccanicamente svolgono le normali attività artigianali e di tutti i giorni di quei tempi lontani e in un tipico paesaggio della Palestina. Il presepe è attualmente curato da un comitato di volontari che conservano una importante realizzazione che ha reso famoso il paese di Pallerone ben oltre i confini della nostra provincia.

Nella sala d’attesa del Presepe è stata allestita una mostra di fotografie inedite che ripercorrono, dagli anni ’30, tutta la storia dei presepi artistici meccanici di Pallerone. La mostra, intitolata “I presepi meccanici di Pallerone: idee, macchine e volti”, vuole soprattutto rendere omaggio e memoria a tutti coloro che hanno ideato, voluto e realizzato questo piccolo capolavoro, spesso con l’utilizzo di materiali e accessori poveri e di recupero.

Nei giorni feriali sarà aperto al mattino su appuntamento fino alle 12, nel pomeriggio dalle 14 alle 19, nei giorni festivi al mattino dalle 9 alle 11 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19.30. Per concordare appuntamenti e visite guidate in orari diversi, contattare 347 2341542, 339 7539249.