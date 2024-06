’Pace e mercato’ alle Stanze del Guglielmi

Importante appuntamento oggi alle 18 alle Stanze del Guglielmi dove viene presentato un volume antologico curato dal giornalista e saggista massese Nicola Iannello e da Alberto Mingardi, direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni (che organizza la giornata). Il titolo è “Pace e mercato: le relazioni internazionali nella tradizione liberale”. A discuterne con gli autori, introdotti da Ezio Fornesi, già assessore alla cultura del Comune, sono l’ex sindaco Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea a Pisa, e il professor Raimondo Cubeddu. Mingardi, seppure giovanissimo, è fra i più importanti studiosi italiani del liberalismo, editorialista fra l’altro del Wall Street Journal; ordinario allo Iulm di Milano di Economia delle aziende e dei mercati internazionali, Comunciazione pubblica e politica, Economia e letterature, è fra l’altro segretario della prestigiosa Mont Pèlerin Society, l’associazione fondata dal filosofo ed economista austriaco Friederich Hayek, premio Nobel per l’economia nel 1974. Raimondo Cubeddu ha insegnato per decenni Filosofia politica a Pisa ed è stato fra i primi in Italia a occuparsi di Karl Popper e Leo Strauss. Nicola Iannello alla sua attività giornalistica accompagna quella di studioso, insegnante e traduttore. La sua tesi di dottorato alla Scuola Sant’Anna di Pisa è stata pubblicata col titolo “L’ordine degli uomini. Antropologia e politica nel pensiero di Thomas Hobbes e di Jean-Jacques Rousseau”.