Oggi la Festa dell’Unità nazionale: "Onoriamo chi ha difeso la patria"

Il Comune celebra oggi la Festa dell’unità nazionale e delle forze armate in collaborazione con le associazioni combattentistiche e di Arma della città. Il programma prevede il ritrovo alle 16 nella piazzetta della Pace e in piazza della Repubblica per la deposizione di corone alle lapidi seguirà la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Italia. Seguiranno la commemorazione del sindaco Jacopo Ferri (nella foto) e la deposizione delle corone ai caduti di tutte le guerre ai monumenti. La cerimonia sarà accompagnata dalla Musica Cittadina. "Si tratta di una giornata dedicata a tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere - -dice il sindaco -. Un’occasione per riconoscere il ruolo delle Forze Armate nella difesa della patria e della pace e per riflettere sui valori dell’unità, della solidarietà e della democrazia che sono alla base della Repubblica Italiana. Proprio per questo l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni combattentistiche e di Arma della città, invita la popolazione a ricordare e a vivere insieme il significato del 4 Novembre".

Sono oltre duemila i coscritti pontremolesi che hanno combattuto nella prima guerra mondiale Quanti caddero o furono decorati? La dolorosa conta sfoglia i nomi di 363 caduti. Ma sono tanti i soldati pontremolesi che guadagnarono sul campo di battaglia meriti e onori: 24 medaglie d’argento, 39 di bronzo, 12 croci al valore; 400 i militari che dopo il 1968 ricevettero l’onorificenza di Cavalieri di Vittorio Veneto.

