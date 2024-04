Nuova Questura a San Martino. Passa la proposta di Mirabella

Realizzare in città la nuova Questura: il consiglio comunale approva la mozione a maggioranza. Il documento, presentato dal consigliere di opposizione della Lista Ferri, Filippo Mirabella, si allaccia soprattutto alla recente nomina di Carrara capoluogo di Provincia e andando a proporre la città come potenziale sede della Questura.

La proposta del consigliere è per una eventuale ubicazione nella zona di San Martino. "A Massa non sono ancora riusciti a trovare una sistemazione adeguata – ha spiegato Mirabella durante l’illustrazione della mozione – e considerato che gli uffici hanno bisogno di spazi adeguati per la piena operatività delle forze dell’ordine, ritengo che San Martino possa essere un punto da valutare. L’occasione per Carrara potrebbe essere quella di firmare un accordo tra il ministero degli Interni, la Prefettura ed il Comune di Massa, al fine di consentire la realizzazione della sede della Questura a Carrara, divenuta capoluogo di Provincia. Nonostante le proposte non andate a buon fine del Comune di Massa, è comunque intenzione del ministero dell’Interno portare avanti questo progetto, mettendo a disposizione circa 30 milioni, a patto che si proceda in tempi relativamente brevi. La nuova Questura sarebbe una vera e propria opportunità per la città. Si valuti di promuoverne in sede opportuna la realizzazione a Carrara". La mozione impegna quindi la giunta a valutare tutte le possibilità per promuovere la realizzazione della Questura. Tutti favorevoli al momento del voto tranne l’astensione della sindaca Arrighi. Astensione che, ha poi spiegato la sindaca, è per una forma di rispetto nei confronti del Questore e del Prefetto e per le scelte che saranno fatte in merito. "Qualora ci sia la possibilità di portare a Carrara la Questura – ha precisato Arrighi – mi attiverò in tutte le sedi opportune. Mi impegno a fare questo passo nel caso in cui dopo aver avuto un confronto gli attori interessati, riscontrassi la volontà loro di portarla su Carrara". La mozione ha trovato buon accoglimento anche dalle forze di maggioranza, che hanno visto in modo positivo, compatibilmente con le scelte del ministero e il riconoscimento di Carrara capoluogo di provincia, un’opportunità per portare in città un’istituzione importante e di riferimento. "L’iter non sarà semplice – ha ricordato la consigliera Alberta Musetti – però se ci saranno i presupposti, viste le difficoltà di Massa nella scelta, Carrara potrebbe essere una reale alternativa".

Daniele Rosi