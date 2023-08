Nove Film al Cineforum di Villafranca: Si Parte Stasera con "Scordato"

Comincia stasera il quarto ciclo del cineforum al cinema di Villafranca. Nove film, con altrettanti approfondimenti, che sapranno incantare il pubblico in sala. La rassegna si svolgerà ogni martedì alle 21.15, con la presentazione del critico esperto Roberto Petacco. Nel fine settimana la programmazione andrà avanti con gli ultimi film del panorama cinematografico. Si comincia stasera con ‘Scordato’, film diretto da Rocco Papaleo, che racconta la storia di Orlando (Rocco Papaleo), un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti. Da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (Giorgia). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura emotiva. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia. Martedì 12 settembre ‘Gli orsi non esistono’, La storia di due relazioni parallele che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà. Il 19 settembre ‘L’ordine del tempo’ un film di Liliana Cavani, tratto dall’omonimo saggio di Carlo Rovelli. Martedì 26 settembre ‘Jeanne du Barry’: Marie-Jeanne Bécu riesce ad assicurare la propria ascesa sociale nonostante le origini modeste, diventando una favorita di Luigi XV di Francia, che la invita a Versailles. Altri cinque film a ottobre: il 3 ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, il 10 ottobre ‘Last film show’, la storia di Samay, un bambino indiano di 9 anni che, conquistato dalla magia del cinema, muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni, il 17 ‘Piggy’, il 24 ottobre ‘Asteroid city’ con Tom Hanks, Margot Robbie e Scarlett Johansson e il 31 ottobre ‘The palace’ di Roman Polanski.

M.L.