Notte da sogno da Bocelli Gaynor, Butler e gli altri vip Asta benefica da record

Hanno fatto sognare tutti per una notte, la voce incredibile di Gloria Gaynor ha risuonato dentro e fuori dall’ex Oliviero – oggi Villa Alpebella – a Poveromo per la serata organizzata dalla Andrea Bocelli Foundation lunedì. Oltre all’intramontabile “I will survive“, la divina ha cantato con il celebre tenore “Besame mucho“, incantando gli 800 invitati milionari e i molti vip presenti.

Tra loro, oltre a una cinquantina di filantropo più che altro di nazionalità americana, c’erano Gerard Butler, atterrato nel weekend all’aeroporto del Cinquale, Nathalie Emmanuel, appunto Gloria Gaynor – 79 anni da compiere a settembre e una grinta pazzesca – ma pure i nostrani Valeria Marini, Paola Minaccioni e Massimo Ciavarro. Veronica Bocelli ha accolto gli invitati avvolta da uno splendido abito rosa tempestato di piume. Da segnalare che molti degli abiti a tema sfoggiati dai presenti erano a tema circo nell’interpretazione di Barnum, in chiave post moderna. La serata era a scopo benefico, l’obiettivo era infatti supportare la raccolta fondi per i progetti benefici promossi dalla Andrea Bocelli Foundation, che destinerà i proventi derivanti dalle serate di Celebrity Adventures in Italy 2023 a progetti educativi in Italia e ad Haiti nell’ambito del programma di intervento “Break the Barriers”, in linea con la mission della Fondazione di offrire opportunità di empowerment a persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, malattia ed esclusione sociale, per il superamento di ogni barriera che ostacoli l’espressione del potenziale di ciascuno. In particolare, ABF in Italia continuerà a operare per offrire accesso a un’istruzione di qualità anche ai bambini ospedalizzati attraverso i linguaggi innovativi quali arte, musica e digitale. Ad Haiti, ABF continuerà a garantire l’accesso all’istruzione agli oltre 3.000 studenti delle sue 5 scuole di St. Philomene, St. Augustin, Notre Dame du Rosaire, Manitane Dame Marie e St. Raphael, ad assicurare un salario a tutto il personale didattico e a offrire i trattamenti medici necessari a tutti i bambini.

Si concluderà oggi l’asta online, collegata alla serata benefica, durante la quale sono stati messi in vendita alcuni pezzi unici e originalissimi. Tra questi, ricordiamo l’anello “Cocktail” Macri Color di Boccellati, l’orologio “Happy Sport XL Animal World Koala” di Chopard, gli orecchini “Violin” di Dolce & Gabbana Alta Gioielleria, i bracciali “Bone Cuff” di Elsa Peretti for Tiffany & Co, l’opera d’arte in legno e alluminio “L’inevitabilità” di Enzo Fiore, l’acquerello “Apollo” di Giovanni Robustelli, il dipinto su tela “Bat Madonna” di Giuseppe Veneziano, la borsa “Jackie Vintage” dipinta a mano di Gucci, il tappeto con cavalli di Studio Maleki, l’opera d’arte in marmo nero e rosa “Generazione” di Park Eun Sun, la chitarra “Manuel Rodriguez” di MR Guitar (pezzo firmato e datato agosto 2022 da André Bocelli, Richard Gere e Antonio Banderas).