"Natale in Musica e Burattini: Una Magica Atmosfera a Massa Carrara"

Conto alla rovescia al Natale, proseguono le iniziative di festa. Oggi a Massa alle 16 lo spettacolo “Un Natale quasi perfetto“ a cura di Terzo Studio in piazza Aranci al Bosco incantato. Poi martedì l’evento “Natale insieme a Elsa e Anna“ a cura di Prezzemolina, sempre in piazza Aranci e alle 17.30 “Natale in gospel - The smiling faces choir“ a cura del Circolo musicale Do.Re.Mi in piazza Aranci. Ci spostiamo a Marina di Massa, dove oggi alle 16 prenderà il via il laboratorio “Elfetta Valentina e Babbo Natale“ sempre in via Zini e dalle 17 spazio allo show de “I mangiafuoco“. Senza dimenticare che in centro storico a Massa proseguono le attività nei “Luoghi del Natale“. La Casa di Babbo Natale e l’Ufficio Postale, con tanti timbri, letterine e caramelle, sono aperti il pomeriggio di oggi. Mamma Natale nel salotto in via Porta Fabbrica regala sorrisi e dolciumi a tutti i bambini anche oggi. Il Bosco dei Folletti in via Cavour è aperto anch’esso fino a oggi. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 7 gennaio. In ricordo degli 800 anni del presepe di Greccio, l’associazione Padre Damiano da Bozzano ha allestito un presepe all’interno del Convento dei Cappuccini, nell’orto e nel bosco è stato realizzato un presepe all’aperto, con materiali di recupero, che ripercorre gli avvenimenti propri dell’Avvento, ambientati in sei scenari molto suggestivi, contenuti in altrettanti bolle di luce, che si potranno scoprire lungo un percorso emozionante, volutamente immerso in un’atmosfera di buio e silenzio.

Vigilia di Natale con la banda cittadina a Carrara, la Filarmonica Giuseppe Verdi renderà ancora più suggestiva l’atmosfera con il concerto che si terrà oggi alle 17 in piazza Alberica, vestita a festa in occasione del periodo natalizio. La Filarmonica, diretta dal Maestro Sergio Bologna, offrirà un concerto con i brani musicali più famosi della tradizione legata alle festività, per augurare un buon Natale e un nuovo anno di pace. La Filarmonica Giuseppe Verdi sarà poi Marina di Carrara sabato 30 alle 17, sempre nell’ambito del calendario ’Eventi Natale 2023’.

A Pontremoli gustose tentazioni al cacao nel segno di Babbo Natale. Alla fabbrica Stainer nella zona industriale per le festività è aperto al pubblico lo spazio aziendale col maître chocolatier a fare da guida alla scoperta di uno dei piaceri più dolci della terra. L’intenzione dell’azienda è creare una cultura del cioccolato. E al teatro della Rosa i bambini della scuola materna dell’Istituto Tifoni hanno detto ’ciao’ alle aule partecipando a uno spettacolo di burattini con l’artista del teatro di figura Serena Cercignano, che costruisce da sé i burattini. In bella mostra c’erano un Lupetto, la Nonna, Cappuccetto Rosso poi le maschere Pulcinella, Teresina, Cesarina, Marisa, Rosalia e Anna. E poco distante capitan Battaglia. I burattini sono pupazzi animati direttamente dalla mano della creatrice che dà loro voce nascosta dietro il palco.