Nasce la ’Cappucciana’. Estate al Convento all’insegna di arte, cultura e spettacoli

Grande attesa per la prima edizione del festival culturale ’La Cappucciniana. Uomo, prenditi cura... ’, una manifestazione che promette di arricchire l’estate massese con arte, cinema e spettacoli dal 15 giugno al 18 agosto. La rassegna, promossa dall’associazione Padre Damiano da Bozzano, avrà luogo nello storico Convento dei Cappuccini. Il Convento, attualmente abitato da cinque frati anziani, è da secoli un luogo di rifugio e assistenza per chiunque bussi alla sua porta. Seguendo questa tradizione, l’associazione è stata costituita per continuare a offrire supporto e cultura alla città di Massa, affiancandosi ai frati francescani. La rassegna è stata curata insieme all’artista poliedrico ligure Beppe Mecconi e prevede un ricco calendario di eventi teatrali, cinematografici, musicali e di danza. Le mostre saranno allestite presso il salone del Convento, le altre manifestazioni si svolgeranno all’aperto, in un vasto spazio, nella splendida cornice dell’orto dei Cappuccini appositamente allestito con le attrezzature adeguate. Un palco con 200 posti a sedere ospiterà le varie performance, mentre un uliveto incantevole farà da cornice alle presentazioni di libri e dibattiti su temi come la pace, la povertà e il rapporto dell’individuo con se stesso. Sarà l’occasione anche per ricordare figure locali importanti come Don Gnocchi, il conte Ernesto Lombardo, grande industriale tessile, e il padre Damiano da Bozzano da cui prende il nome l’associazione massese.

"Grazie alla danzatrice Elisa Raniero, conobbi la realtà dello storico convento massese, le difficoltà alle quali stava andando incontro e la volontà dell’associazione di realizzare un festival multi disciplinare per rivitalizzare quegli spazi e rendere noti i rischi che corre il secolare complesso – spiega Mecconi –. Dopo aver conosciuto Desiderio Antonioli dell’associazione, lo scenografo Leonardo Conte e tutti gli altri volontari, ho accettato l’invito a collaborare coinvolgendo amici artisti e musicisti, realizzando la grafica dei volantini, su disegno di Egildo Simeone, e organizzando alcuni eventi. Sono convinto che sarà una grande festa per tutta la comunità". L’ingresso al festival sarà a offerta libera, le attività sotto l’ulivo saranno gratuite.

"Un ringraziamento speciale a tutta la comunità, agli sponsor, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e alla Regione Toscana – dice Antonioli –. La kermesse è un invito a riscoprire il valore del prendersi cura gli uni degli altri, in armonia con la natura che ci circonda. Un’occasione per vivere un’estate all’insegna della cultura e della solidarietà".

Francesco Marinello