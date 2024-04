Nasce il ’giardino dei Giusti’. Due piante per Pertini e Walsh

Il 6 marzo è stata la giornata dedicata ai Giusti dell’Umanità, tutti coloro che si sono impegnati nella lotta ai genocidi e ai crimini contro l’umanità, spesso a costo della propria vita. Per l’occasione l’istituto superiore Meucci di Massa ha deciso di commemorare due grandi personaggi, Sandro Pertini e Rodolfo Walsh, dedicando loro due piante nel cortile della scuola che gli studenti hanno pensato di riqualificare. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative proposte dall’associazione Gariwo, che si occupa di proteggere e condividere le storie dei Giusti promuovendone la diffusione anche attraverso azioni concrete come la realizzazione di luoghi della memoria. Ed è così che nasce il ’Giardino dei Giusti’ del Meucci, un luogo di ricordo ma anche di incontro e dialogo, con lo scopo di ospitare eventi rivolti a studenti e cittadini. Nel corso di una cerimonia si è tenuta l’inaugurazione in cui i ragazzi con le loro mani hanno messo a dimora le due piante – un limone e un arbusto di ginestra – per i ’giusti’ Pertini e Walsh, per ricordarci sempre che anche di fronte a condizioni estreme, anche di fronte al male, è sempre comunque possibile per tutti gli esseri umani fare scelte alternative.