Misericordia, premi al personale. Accordo sul ’welfare’ aziendale

Intesa raggiunta fra Misericordia di Massa-Carrara e Cisl Fuzione pubblica per garantire ai lavoratori della confraternita un aumento del potere d’acquisto tramite welfare aziendale. Grazie alla firma dell’accordo sul contratto integrativo aziendale dello scorso 23 dicembre, a seguito di un’assemblea con gli stessi lavoratori, dal rappresentate del sindacato, Siriano Fornesi, e da Bruno Ciuffi, presidente della Misericordia, tutti i dipendenti, compresi quelli in somministrazione, avranno quindi diritto a un premio mediante la consegna di una card valida per i supermercati o buoni carburante. La scelta dell’importo economico netto, hanno fatto sapere le parti in un comunicato, è stata proposta e accettata all’unanimità e "prevede un premio a tutto il personale" diverso a seconda delle categorie di appartenenza. A coloro che sono compresi nelle categorie D e E compete un premio di 800 euro; a tutto il personale della categoria F il premio sarà di 1850 euro e a quello delle categorie A a C di 540 euro.

"Successivamente – prosegue il comunicato – è stato affrontato il tema dei "tempi di vestizione", con la quantificazione dei tempi e le modalità di fruizione degli stessi. Per quanto riguarda il 2024, in accordo con le lavoratrici e i lavoratori, sono riconosciute 26 ore di vestizione, pari a un importo netto di 260 euro, che possono essere riconosciute anche attraverso l’erogazione di card al consumo (supermercati o carburante). Per gli anni successivi, le ore di vestizione al personale che deve indossare indumenti o divisa da lavoro verranno riconosciute in 30 ore all’anno di permessi".

Soddisfazione per il patto è arrivata da entrambe le parti, che hanno sottolineato come questo traguardo permetta di "migliorare anche i servizi erogati dall’associazione. La trattativa con il governatore e il consiglio ci ha permesso di raggiungere questo risultato per noi importantissimo come l’erogazione di un premio all’impegno del personale della Misericordia".

Alessandro Salvetti