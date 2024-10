"Mercato, la giunta non ascolta i cittadini"

Non si placa la polemica sullo spostamento del mercato settimanale di Massa dal centro storico al viale Roma, un tentativo che non era andato a buon fine alcuni anni fa con le lamentele di alcuni ambulanti per le perdite economiche, le proteste dei residenti del viale sommate a quelle dei commercianti in sede fissa del centro città. Il Pd torna all’attacco. "Ancora una volta nell’ultima seduta del consiglio comunale la giunta Persiani ha dimostrato di disinteressarsi delle critiche e dei problemi che la cittadinanza in generale ha evidenziato con lo spostamento del mercato del martedì sul viale Roma – si legge in una nota firmata dalla segretaria comunale Claudia Giuliani e dai consiglieri comunali –. Sembrano non interessare al sindaco le difficoltà che gli ambulanti hanno evidenziato con la nuova collocazione e continua imperterrito con la sua idea. Certamente non ci stupisce questo modo autoreferenziale del sindaco ma rimaniamo basiti come anche di fronte all’evidenza non si voglia ammettere un errore e ritornare sui propri passi. Inoltre, ancora unavolta, si è constatato come la gestione del consiglio comunale sia a discrezione del presidente del Consiglio comunale Agostino Incoronato, che però questa volta ha visto una plateale sconfessione anche da parte della maggioranza, in particolare dai consiglieri leghisti, che sono usciti dall’aula consiliare in contrasto proprio con il presidente. La domanda ci sorge spontanea: Incoronato è stato sfiduciato? Come Partito democratico abbiamo più volte accusato come la gestione del consiglio comunale sia totalmente improvvisata e poco lineare e quanto successo ci dà ragione".