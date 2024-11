Massese a gonfie vele, continuano i trionfi. Punti preziosi contro il Pontebuggianese

Una vittoria netta, senza sbavature, che permette di guardare al futuro con ulteriore ottimismo. Il 2-0 dei bianconeri nell’anticipo di sabato sul Pontebuggianese ha messo in mostra una Massese in crescita sia di squadra che nei singoli: meno errori banali, più compattezza difensiva e maggiore produzione offensiva. I quattro risultati utili consecutivi – il 3-0 rifilato alla Cuoiopelli 4 giornate fa, gli 1-1 consecutivi con Real Forte Querceta e Mobilieri Ponsacco oltre alla vittoria di sabato – confermano appieno l’ottimo stato di forma dei ragazzi di Pisciotta, e la classifica non può che risentirne in positivo. Dopo le partite di ieri, Buffa e compagni si ritrovano in sesta piazza a quota 14 punti, a due sole lunghezze dalla zona playoff della Pro Livorno e a cinque dal secondo posto di Sporting Cecina e Cenaia. Adesso, con alle spalle il secondo successo casalingo dopo un digiuno di 3 partite e all’orizzonte un’altra sfida interna, quella di domenica contro il Perignano, impelagato in zona retrocessione nonostante il 2-0 di ieri sul fanalino di coda Cuoiopelli, il futuro torna ad essere più roseo. Il tecnico zebrato ha voluto sottolineare le prestazioni dei suoi ragazzi in ogni circostanza: "Si è spesso parlato delle difficoltà della Massese nelle gare di casa – ha precisato nella conferenza stampa post Pontebuggianese –, e io ho sempre detto che si tratta di una semplice casualità. I ragazzi sono pronti per giocare qualsiasi partita su qualsiasi campo e oggi devo dire grazie a loro perché hanno affrontato la partita con il coltello fra i denti e con la consapevolezza delle proprie forze". Anche Anich, che con la sua doppietta ha deciso la sfida contro i pistoiesi, ha evidenziato il percorso di crescita proprio e dei compagni: "Sto crescendo in campo – ha detto – e sto imparando a fare le scelte e i passaggi giusti. Oggi abbiamo sofferto nel primo tempo e retto grazie a Mariani e ai difensori, poi è andata bene. Dobbiamo continuare a giocare con serenità e fiducia in noi stessi. Siamo una squadra forte e possiamo fare molto bene". E sulle partite in casa, il fantasista italo-australiano ha aggiunto: "Giocare novanta minuti in un campo così grande è difficilissimo. Oggi abbiamo capito come comportarci al meglio qui. Ci abbiamo messo qualche giornata, ma ora speriamo di continuare su questa strada".