Mario Giuliacci al convegno sul dissesto

Un punto della situazione sui mutamenti climatici e le conseguenze che ne derivano per il territorio nel convegno in programma venerdì alle 9.30 all’Autorità portuale di Marina. A organizzarlo è Alfa Victor di Carrara in collaborazione con Unimri Massa-Carrara. Previsto un ricco parterre di professionisti dell’ambito scientifico e della salute correlata ai cambiamenti climatici. Il presidente Alfa Victor Vincenzo Cavarra e il presidente Unimri Angelo Ragnoni hanno presentato ieri il programma della giornata. "Il convegno lo abbiamo pensato in tre grandi filoni – spiega Vincenzo Cavarra –: in primo luogo il mutamento climatico, poi il dissesto idrgeologico e infine il ruolo che svolgiamo come protezione civile. L’invito a partecipare è aperto a tutti i cittadini, perché riteniamo siano temi importanti e ci aspettiamo un’ottima presenza di pubblico. Gli ospiti che abbiamo chiamato sono importanti e grandi professionisti, con competenza e passione nel loro lavoro".

Tra gli ospiti anche il noto Colonnello Mario Giuliacci, poi Bernardo Gozzini del consorzio Lamma, Samuele Segoni geologo e docente universitario, Bernardo Mazzanti responsabile del centro funzionale geologico e responsabile della protezione civile regionale, infine Laura Bazzicchi reumatologa e specialista negli studi sulla fibromialgia, patologia che si manifesta anche come conseguenze degli effetti climatici sul nostro corpo. Prevista anche una delegazione della protezione civile di Pietrasanta, il Vescovo Mario Vaccari, il presidente nazionale Unimri più alcune scuole superiori del territorio e autorità militari e politiche. Alla fine dei vari interventi, sarà possibile per i presenti rivolgere domande e curiosità sull’argomento ai vari ospiti in sala.