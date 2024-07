marina di massa

’Incontriamoci con…’ un talk show culturale che avrà come protagonisti nomi conosciuti del giornalismo, della televisione e della musica. Gli appuntamenti proseguono con Pierdante Piccioni (nella foto), la cui storia ha ispirato il medical drama Doc ’Nelle tue mani’, una serie di sedici episodi in onda su Rai 1 che ha visto come attore protagonista Luca Argentero. L’appuntamento è per domani sera alle 21.30 a villa Cuturi. Gabriele Cattarin in arte “Rapanello” noto foodblogger che vanta 600mila followers sul suo blog ’Rapanello e la sua cucina presenterà il suo libro ’Fate come volete...’ una raccolta delle sue migliori ricette adatte a tutti. L’appuntamento è per il 6 agosto alle 21.30. Il 2 agosto l’autrice Giuliana Nuvoli presenterà il suo libro ’Il sonno della ragione’.