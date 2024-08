L’impresa della Carrarese. Presentato il libro ’Se vado in B’: "Un sogno diventato realtà"

Presentato in Comune il libro ‘Se Vado in B’ di Nicola Morosini, Riccardo Rinaldi e Claudia Cella a cui il Comune ha concesso il patrocinio. Presenti gli autori, la sindaca Serena Arrighi e le assessore Lara Benfatto e Gea Dazzi. Il volume è un omaggio alla cavalcata degli azzurri verso la serie B, con cenni alle Carraresi del passato che la B l’hanno lambita, persa o solo immaginata, e a quelle formazioni azzurre che vincendo campionati minori hanno comunque regalato gioie. Il libro che ripercorre tutta la stagione 2023/24 con i suoi protagonisti, giocatori, mister e tifosi, è ricco di materiale fotografico e di QR Code che rimandano alle schede dei calciatori, agli highlights delle partite e ad altre sorprese multimediali. Prezioso il contributo del vignettista Roberto Bedini.

"Lo scorso 9 giugno la promozione della Carrarese in serie B è stata molto di più del raggiungimento di uno straordinario risultato sportivo - ha detto l’assessore allo sport Lara Benfatto -, è stata il coronamento di un sogno collettivo per tutta la città. Il ritorno nel campionato cadetto dopo 76 anni di assenza ha fin da subito trasceso l’ambito meramente calcistico e si è trasformato in un fenomeno sociale trasversale a tutta Carrara che si è unita come non mai e ha ricoperto d’affetto la Carrarese, i suoi giocatori, i suoi tecnici e i suoi dirigenti. In questo libro Claudia Cella, Nicola Morosini e Riccardo Rinaldi riescono a raccontare il lungo percorso che ha portato la squadra fino alla promozione intrecciando tutti questi aspetti, quello sportivo e quello sociale, dando vita a un racconto corale, completo e affascinante, che rende merito a un’impresa che rimarrà per sempre nella storia di Carrara". "Ognuno di noi ci ha messo un po’ del suo a seconda delle vocazioni e delle proprie caratteristiche - ha aggiunto l’autrice Claudia Cella -. Ad esempio Riccardo Rinaldi ha contribuito a raccontare la parte storica, le Carraresi del passato. Io mi sono concentrata sul presente raccontando le emozioni della stagione, la parte più intima ed emotiva. Mentre Nicola Morosini ha contribuito con la parte statistica e multimediale. Insomma un racconto vero e proprio che racconta il passato ma si concentra sul presente".

Alessandra Poggi