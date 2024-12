La Provincia affronta la sfida delle strade dissestate a Pontremoli e Zeri

La Provincia non ha soldi per sistemare tutte le strade dissestate e fa quello che può. Lo dicono le cifre delle entrate correnti a disposizione, per la manutenzione delle strade provinciali, che ammontano annualmente a circa 200mila euro, impiegate per il taglio dell’erba ai bordi delle strade nel periodo estivo, in gran parte esternalizzato data l’esiguità del numero di cantonieri, solo 4 per la zona di Pontremoli, Zeri, Mulazzo e Filattiera.

Il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti replica all’esposto inviato, oltre che all’ente, al Prefetto dai cittadini residenti nei territori di Pontremoli e Zeri per segnalare la grave situazione della Strada Provinciale 36. "La Provincia ben conosce la situazione dei 650 Km di strade cui deve provvedere e dei 250 ponti che insistono sulla viabilità di competenza così come la condizione della S.P. 36 che attraversa i comuni di Zeri e Pontremoli – afferma Lorenzetti –. La situazione istituzionale delle Province non è molto cambiata dal 2014 quando ne sono state limitate le competenze, ridotte le risorse e il personale. La nostra Provincia continua a concorrere alla finanza pubblica con circa 7 milioni di euro di entrate proprie che annualmente versa allo Stato. Gli investimenti sulle strade provinciali (asfaltature, guardrail, protezioni a monte e sistemazione frane) e sui ponti, sono effettuati con i fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con piani pluriennali e con le poche risorse per le aree interne".

Il presidente precisa che per il 2025 le risorse assegnate per tutti i 17 Comuni della Provincia, ammontano a circa 2 milioni e 600mila euro, ma ricorda anche che la Provincia, consapevole della specificità e importanza del territorio, ha investito sui collegamenti tra Zeri e Pontremoli "risorse non trascurabili", se rapportate ai fondi disponibili, destinando anche parte degli avanzi di amministrazione 2022 e 2023. "Pur in presenza di numerose analoghe criticità esistenti in tutti gli altri Comuni della Provincia e dell’esigenza di finanziare le restanti competenze dell’ente – prosegue Lorenzetti –, sono stati realizzati e programmati interventi relativi alla viabilità provinciale riguardante il Comune di Zeri e in parte di Pontremoli, per complessivi 2 milioni 375mila euro oltre ai lavori di ripristino e risagomatura del piano viabile sulla SP.37 al Km 16,600 realizzati attraverso una convenzione tra Provincia e Comune di Zeri per l’importo di 100mila euro, così per un totale complessivo di circa 2.475.000 di euro".

Riferendosi poi alla S.P. 36 il presidente sottolinea che è stata redatta apposita perizia per circa 100mila euro, relativa ai lavori di asfaltatura inserita nell’accordo quadro recentemente firmato. E’ prevista anche la manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento della pavimentazione stradale in vari tratti dal Km 11,500 al Km 19,875. Relativamente alle frane e alle barriere è in fase di approvazione il progetto esecutivo sui lavori di sistemazione della frana sempre sulla S.P. 36 al Km.3, dell’importo complessivo di 180 mila euro e ne è indicato l’affidamento a breve con inizio lavori entro febbraio 2025.

Natalino Benacci