La proposta del Pd al sindaco Persiani: "Ora misure per le opere comunali"

La strage di Firenze, dove hanno perso la vita 5 lavoratori, ha acceso i riflettori sulle morti sul lavoro. "Una strage continua, quotidiana, che però non viene trattata come tale – afferma Claudia Giuliani (nella foto), segretaria comunale del Pd di Massa –. I numeri parlano chiaro: da inizio anno sono già 145 le persone che hanno perso la vita al lavoro e più di mille sono morti nel 2023. Non sono morti bianche, sono omicidi sul lavoro. Non sono frutto di fatalità, ma di responsabilità di chi considera la vita dei lavoratori meno importante del profitto. Per questo siamo convinti che sia necessario da subito adottare anche nel nostro comune tutti gli strumenti necessari per contrastare ogni forma di lavoro illegale o non svolto in sicurezza".

"Come Pd di Massa – continua Giuliani – assieme ai nostri eletti nelle istituzioni a partire dal Consiglio comunale, proporremo al sindaco di farsi carico di misure ordinarie e straordinarie per garantire che nessun lavoratore rischi più la vita a Massa a cominciare da coloro che lavorano nei cantieri edili direttamente o indirettamente dipendenti dall’amministrazione comunale. Chiederemo al sindaco di adottare come modello il protocollo di legalità che la Città di Roma assieme al Prefetto ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese ha assunto in vista delle opere per il Giubileo 2025, al fine di garantire così trasparenza e sicurezza nella realizzazione degli interventi nel nostro comune".