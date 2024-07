La pesca della socialità. Una giornata di svago per avvicinare bambini e ragazzi

Stare insieme e divertirsi grazie alla passione comune della pesca è possibile anche per i più giovani. Un pomeriggio di festa e di condivisione quello che si è svolto a Filattiera, presso il Lago degli Asinelli di Scorcetoli, dove è avvenuta una gara di pesca che ha visto protagonisti bambini di Filattiera, tra i 5 e i 15 anni, e i ragazzi del Centro di Socializzazione di Caprio. Un’iniziativa nata grazie all’impegno dell’associazione dilettantistica pesca sportiva “Mario Benelli” insieme alla “Giocatletica filattierese”, a Fratres Filattiera e con il patrocinio del Comune.

Un evento, che oltre ad offrire un momento di svago e socializzazione, unisce e avvicina tra di loro due mondi che possono sembrare tanto lontani e sono, invece, così vicini, soprattutto grazie a queste iniziative. Inoltre, tra gli scopi spicca anche quello benefico, infatti il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto “Dopo di noi” dell’Associazione Lunigiana Disabili. "Sono 18 anni che partecipiamo e siamo onorati di farlo – ha commentato il presidente della Giocatletica filattierese Paolo Bertoldi –. È una bella e importante iniziativa e speriamo di poterla organizzare ancora per tanto tempo".

"Con l’associazione di pesca dedicata a mio padre, Mario Benelli, ogni anno organizziamo varie gare dedicate ai ragazzi, dove tutti i partecipanti ricevono un premio ma chi raggiunge il podio ottiene il trofeo dedicato alla sua memoria – Ha concluso il presidente Roberto Benelli –. In questa occasione, invece, sono tutti vincitori perché lo scopo é, appunto, fare stare insieme i giovani e farli divertire. Abbiamo dato a ognuno di loro un attestato di partecipazione e una medaglia. Sono stati tutti bravi. Siamo inoltre felici di poter sostenere il progetto del dopo di noi di A.L.DI., e ogni anno cerchiamo realtà da aiutare. Grazie a questo evento e alla cena riusciremo anche a mandare in gita ragazzi del Centro di Socializzazione in gita".

Anastasia Biancardi