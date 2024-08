La Lunigiana di una volta. Il libro di Enrica Salvatori

Stasera, alle 21, nuovo appuntamento con le ’Serate Lunigianesi’ promosse dall’Istituto valorizzazione castelli. Nel piccolo borgo fivizzanese di San Terenzo Monti, memore dell’eccidio nazifascista dell’agosto ‘44, la bellissima chiesa parrocchiale, oggi Santuario, ospiterà la presentazione dell’interessante e ricco volume “Il fegato del vescovo. Studi di confine sui confini della Lunigiana medievale” di Enrica Salvatori, professoressa associata di Storia medievale presso l’Università di Pisa. Il professor Mario Nobili introdurrà il volume e l’autrice parlerà delle sue ricerche preziose non solo per il mondo accademico ma anche per i residenti.

Un altro incontro imperdibile, che segue quello fivizzanese, è quello di sabato, a Filattiera, in piazza Castello. Lorella Vannoni, presidente dell’associazione culturale KuaiKò, presenterà, sempre alle 21, un libro che troverà il coinvolgimento di tutta la comunità filattierese, oltre che l’interesse di coloro che amano ascoltare e leggere racconti dedicati alla Lunigiana: si tratta di “Vita e storia filattieresi d’altri tempi” di Giorgio Simoncini.

Realizzati grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Fivizzano e Filattiera, e con l’associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, i due appuntamenti fanno parte degli incontri estivi nati allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini, portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie. Le ’Serate Lunigianesi’ sono da tanti anni un appuntamento estivo imperdibile per chi ama e vuole conoscere la Lunigiana.