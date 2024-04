"La Compagnia Teatro Comico Dialettale Massese porta in scena il dramma "Quande a se sogne da ‘mbriachi" al Guglielmi: la storia di una famiglia segnata dal destino"

La Compagnia Teatro Comico Dialettale Massese porta in scena al Guglielmi “Sogno di una notte di mezza sbornia“, da “Sogno di una notte di mezza sbronza“ di Edoardo De Filippo. Che diventa “Quande a se sogne da ‘mbriachi“. Una poverissima famiglia alle prese con la miseria più nera, nella quale Pasquale, capo famiglia e scansafatiche, si dedica più che volentieri alla gloria del vino. Una notte, nel sonno, riceve 4 numeri vincenti al lotto ma in cambio dovrà dare la sua vita. La vincita porterà alla sua famiglia ricchezza e gioia, a lui un lungo calvario di attesa di quello che sarà il suo destino. Conta i mesi, i giorni e i minuti che lo separano dalla morte predetta in sogno. Dopo il debutto di ieri, spettacolo anche oggi e domani sempre alle 21.