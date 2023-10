"La città capitale della Cultura. Che fine ha fatto il progetto?"

"Quale futuro per il progetto di Capitale della cultura?". Lo chiede il Pri. "Abbiamo appreso con soddisfazione che l’amministrazione comunale ha condiviso la proposta che il Pri aveva nel programma di Mussi sindaco di candidare la città a capitale della cultura. Un segnale che come repubblicani abbiamo accolto come una volontà dell’amministrazione di cambiare rotta e di lavorare per il futuro della città. Abbiamo letto che l’amministrazione aveva manifestato questa volontà avanzando la proposta di candidatura, e che per meglio supportare la richiesta avrebbe incaricato una società specializzata per avviare il percorso con una serie di incontri con tutte le componenti culturali, economiche, turistiche e ambientali della città. Questo primo incarico, retribuito, doveva essere elaborato entro il 20 settembre scorso".

"Come repubblicani e promotori dell’idea non siamo stati assolutamente coinvolti, neppure il nostro circolo culturale Edera: premesso che tutto ciò può essere irrilevante ma scorretto, ci piacerebbe conoscere lo stato del progetto e su che percorso è fondato. Una semplice richiesta affinché la città venga aggiornata sullo stato dell’iniziativa. Sarebbe un gran bel segnale se, dopo i flop inanellati nel tempo, questa amministrazione avviasse un nuovo percorso".