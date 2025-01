La befana ’vola’ in Rsa. Doni e sorrisi per gli ospiti

Si dice che l’Epifania tutte le feste se le porti via. Ma non sempre è così e, anzi, diventa essa stessa un momento di condivisione e divertimento. L’Associazione per i diritti degli anziani, Ada, di Carrara-Fosdinovo ha fatto di nuovo tappa alla Casa di riposo Regina Elena di Carrara. Le befane dell’Ada, accompagnate dalla loro inseparabile scopa ‘volante’, sono arrivate con un cesto carico di dolci… calzine pure un po’ speciali: per poter dare un pensierino a tutti, infatti, i piccoli pensieri erano senza zucchero. Un altro spunto originale, ideato e organizzato dalla presidente di Ada, Laura Menconi, che ha coinvolto gli ospiti della Casa di Riposo: "La befana è un personaggio che piace sempre – sottolinea -, coinvolge tutti e fa divertire. Due chiacchiere, un sorriso, un abbraccio per stare insieme e sentirci vicini in questi momenti speciali e delicati al tempo stesso".

Intanto, è finita l’attesa per l’attesissimo evento della Befana arriva in moto, un appuntamento fisso a Massa da ormai 25 anni, quando si tenne la prima manifestazione nata da un’idea del Moto Club Massa. Successivamente negli ultimi anni si unisce l’importante collaborazione del Telefono Azzurro nella persona di Giovanna Guerra. L’appuntamento è per oggi alle 10 in Largo Matteotti a Massa dove il corteo morociclistico partirà, scortato dalla polizia locale, e si avvierà al Sagrato della Cattedrale dove il parroco Don Samuele Arnesini , impartirà la benedizione a tutti i motociclisti e alle loro moto. Quest’anno il rombo delle moto delle befane arriverà nelle case di riposo di Massa: Pelù, Ascoli e Villa Sempreverde dove avverrà la consegna dei doni agli anziani ospiti delle Rsa. A finire, alle 15.30 la befana del Telefono Azzurro sarà portata in piazza Aranci dove verranno distribuiti panettoni, pandori e calze ai più piccoli.

E’ stata annullata invece per le previsioni meteo la Befana organizzata dall’associazione ’Resceto vive’ con il patrocinio del Comune e la partecipazione del Soccorso Alpino Speleologico Toscano Cnsas. Annullata anche La Befana 2025 organizzata dall’associazione culturale Pubblica Assistenza Bergiola Maggiore e Bargana con il patrocinio del Comune di Massa e della Parrocchia Corte di Lavacchio. Resta invece confermata la festa della Befana a Forno: l’evento inizia questo pomeriggio alle 14.30 con ritrovo in via Pegollo alla ’Cà dei Leggi’ da dove partirà la processione dei bambini lungo la strada del paese con canti natalizi.