Ipotesi mercato nel viale Roma. I residenti ’bocciano’ il ritorno: "Fu un’esperienza disastrosa"

Il ritorno del mercato sul viale Roma è una soluzione ma non è ancora ‘la’ soluzione: c’è un confronto che va avanti da ottobre fra le associazioni che rappresentano gli ambulanti e l’amministrazione comunale e a breve, forse, si troverà una quadra ma nulla è ancora detto con certezza. Di sicuro, però, qualcosa bisogna fare perché il mercato del martedì così non va bene e si dovranno liberare anche gli spazi occupati nel parcheggio dell’ex Intendenza di Finanza dove dovrebbero aprire i cantieri per realizzare il parcheggio interrato multipiano con parco urbano sovrastante.

E’ chiaro che come avvenuto in passato la ‘fuga’ sul viale Roma potrebbe diventare una risposta che però spaventa molti dei residenti. Che l’ipotesi sia possibile lo conferma il vice sindaco Andrea Cella. "Dobbiamo trovare una soluzione possibile e definitiva, c’è una concertazione in corso da ottobre rispetto alla quale abbiamo chiesto e garantito riservatezza con le associazioni Confcommercio, Confimpresa e Confesercenti. Sono le stesse associazioni che devono darci una risposta, dopo aver ascoltato i loro associati. Poi decideremo. In questi mesi abbiamo parlato di alternative, incastri, ridimensionamenti… D’altronde un’alternativa serve perché i banchi all’ex Intendenza vanno spostati e allora dove li mettiamo? In centro il cerchio si stringe e l’ipotesi viale Roma c’è ma l’iter non è concluso".

Ipotesi che però mette sul piede di guerra i residenti del viale, fra la Misericordia e via Carducci: "Il condizionale è d’obbligo – dicono – perché al momento nulla è deciso ma, secondo voci sempre più insistenti, fra i partiti che sostengono l’attuale amministrazione comunale c’è chi sta spingendo per questa soluzione. La cosa lascia a dir poco sconcertati soltanto a ripensare alla precedente negativa esperienza, quella iniziata nel luglio 2011. Il centrodestra, allora all’opposizione in consiglio comunale, aveva esercitato una considerevole pressione per il ritorno del mercato nella abituale sede del centro cittadino, forte anche del consenso della maggioranza degli ambulanti e dei commercianti. Inoltre questa soluzione rientrava nei programmi elettorali del centrodestra, vincitore delle ultime elezioni. Quella di viale Roma si è rivelata un’esperienza disastrosa, tanto che gli stessi ambulanti in maggioranza anche oggi sono contrari ad un nuovo spostamento, come risulterebbe da un referendum ufficioso svolto in seno alla categoria", concludono promettendo battaglia.