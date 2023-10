Incontro a Palazzo Ducale con l’associazione ’Il coraggio della pace’

In questi giorni drammatici prosegue l’impegno dell’associazione ’Il Coraggio della Pace-Disarma’. Oggi, alle ore 17.30, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, si parlerà di ’Vivere in Palestina e non morire’. Intervengono Laura Festa Cilveti e Angelica Giombini, operatrici di Cooperazione e sviluppo in Palestina, e il professor Maurizio Alfonso Iacono, ordinario di Storia della Filosofia. Coordina Angelica Gatti de ’Il Coraggio della Pace’. "Un momento di approfondimento per amplificare e diffondere il nostro impegno per la pace – dice Gatti –. Per la salvezza di tutti i civili. Per chiedere la fine immediata dei bombardamenti su Gaza: è in atto un genocidio, non possiamo restare a guardare".