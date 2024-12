Il Serricciolo tenta il colpaccio, trasferta difficile per il Mulazzo contro la Folgor Marlia

Il Serricciolo è determinato a salutare il 2024 con una vittoria davanti al proprio pubblico. Non sarà un’impresa facile perché nella 15? giornata, l’ultima del girone d’andata del campionato di Prima Categoria, troverà il Corsagna, avversario ambizioso e tosto. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle ore 14.30 all’ "Arcinaso".

"Per noi saranno tutte partite importantissime come delle vere e proprie finali – spiega mister Paolini - considerata la nostra classifica piuttosto pericolante. La squadra sta crescendo e si sta allenando molto bene, ma è inutile dire che abbiamo bisogno di un successo per risalire di qualche posizione e per il morale. Affronteremo un’ottima formazione, ben allenata. Dovremo buttare il cuore oltre l’ostacolo e provare a tutti i costi a vincere questa sfida in casa. Saranno sempre indisponibili Giannantoni e Dell’Amico che ancora per un mese non riusciranno a rientrare in gruppo. Ovviamente siamo un po’ corti, ma la Juniores ci darà come al solito una mano. Purtroppo abbiamo perso una pedina fondamentale come Lisi che è approdato a Pontremoli e quindi al momento siamo alla ricerca di una punta esterna. Dobbiamo lasciarci alle spalle questi problemi e provare tutti, me compreso, a dare di più per cercare di portare questo match a casa".

Trasferta difficile per il Mulazzo che andrà a Marlia per affrontare la Folgor, quarta forza del girone. Particolare attenzione andrà riservata al derby tra i padroni di casa del Romagnano e la capolista Montignoso, due formazioni dal percorso finora piuttosto differente. Entrambe non vorranno farsi sfuggire l’occasione di mettere a segno l’ultimo colpo dell’anno. Tra i locali mancherà Bedini, squalificato per una gara, mentre negli ospiti saranno assenti Monopoli e Grossi, fermati dal giudice sportivo rispettivamente per 3 e 1 giornata.

Ilaria Gallione