Il mondo della danza a Marina. Oltre 1800 professionisti si danno battaglia a Carrafiere

Importante appuntamento a Marina per gli appassionati di danza sportiva a Carrarafiere. Si conclude oggi la “3 Edizione di Apuania Dance Cup”importante gara nazionale di danza sportiva per le categorie standard e latini. Alla edizione di Apuania Dance Cup ci sono competizioni della Coordinamento italiana danza sportiva, importanti anche per la promozione turistica: arriveranno a Carrara oltre 1800 atleti da tutta Italia. Le gare si svolgono al padiglione C, dove sono state allestite 2 piste da ballo corredate di una bellissima scenografia che addobba il padiglione e lo rende un ambiente perfetto per ospitare eventi di questo genere.

Al padiglione accanto si svolgono invece le esibizioni del famoso maestro Raimondo Todaro un ballerino, un insegnante e personaggio televisivo che deve la sua fama alla partecipazione al programma televisivo, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci; ma anche alla partecipazione del programma di Maria De Filippi, Amici. La kermesse continua dalle 9 alle 21: le performance a cui prenderanno parte circa 1800 atleti dai 9 ai 75 anni nelle rispettive categorie di appartenenza, con gare di ballo che spazieranno dallo stile latino americano (samba, cha chacha, rumba, paso doble e jive) al più classico ed elegante stile standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quickstep).

Presenti 100 giudici italiani e stranieri super qualificati del pannello giudicante selezioneranno, per ogni categoria, le coppie in concorso nel corso del quale verrà designato il vincitore assoluto della competizione. Ingresso CarraraFiere da Viale Galilei Padiglione C. Costo biglietto spettatore 10 euro, gratis bimbi sino a 10 anni.