‘Il lavoro in via di estinzione’ da salvare. Incontro con il giornalista Pino Miglino

Ridurre l’orario di lavoro senza tagliare il salario e “lavorare meno, lavorare tutti”, slogan degli anni Settanta, in modo da contrastare gli effetti negativi dell’automazione e dell’Intelligenza artificiale. trade percorribili? Una risposta si trova nel libro “Il lavoro in via di estinzione”(Primamedia editore) scritto dal giornalista Pino Miglino che sarà presentato giovedì alle 18 nell’auditorium di San Pio X, in via Volta 8 a Massa, per iniziativa della parrocchia. Dopo i saluti del parroco don Maurizio Manganelli, l’introduzione di Alessandro Conti, direttore dell’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro. L’autore sarà intervistato dal giornalista Alberto Sacchetti che modererà l’incontro. Interverranno i segretari provinciali Nicola Del Vecchio della Cgil e Franco Borghini della Uil. Il libro, in forma di cronaca, affronta il viaggio in un mondo del lavoro in profonda e continua trasformazione.

"L’occupazione si trova oggi a navigare tra Scilla e Cariddi. Dove Scilla – spiega Miglino nel suo libro - è la scandalosa disuguaglianza che riduce la domanda dei consumatori. E Cariddi è l’automazione che, contrariamente al passato, non riesce a creare un numero equivalente di posti rispetto a quelli che distrugge. Due, dunque, sono le strategie su cui agire. Una più convenzionale e cioè la redistribuzione della ricchezza e l’altra quasi ignorata ma decisiva e cioè la redistribuzione dell’orario di lavoro". Pino Miglino, già caporedattore de La Nazione, si è occupato soprattutto di economia e di politica.