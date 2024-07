Il fascino della lizzatura. Mille persone a Resceto per la rievocazione. Grande festa in piazza

Lizzatura a Resceto, un grande successo. "Una partecipazione superiore a quella già record del 2023 – esclama il presidente dell’associazione Resceto Vive, Riccardo Fialdini, che ha organizzato la rievocazione –. Abbiamo registrato la presenza di oltre mille persone, con una festa in piazza che non vedeva fine, tra balli canti e ottimo cibo degli stand dello Street Food Resceto. Siamo davvero entusiasti, stanchi, ma entusiasti. La giornata ripaga di tutto l’impegno e i sacrifici che facciamo durante l’anno per portare il nostro piccolo paese ancora di più al centro delle Apuane. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari dell’associazione, a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e sono venuti a vederci, agli sponsor e soprattutto a Resceto, perché ci regala sempre emozioni e ci lega in modo ancestrale gli uni agli altri".

Quella andata in scena a Resceto è stata la rievocazione dell’antico metodo per trasportare il marmo dalla cava al poggio caricatore, attivo fino agli anni Sessanta. Un metodo che è diventato memoria. La Compagnia di lizza di Resceto, sotto la regia dell’associazione Resceto Vive, ancora una volta ha offerto uno spettacolo unico al mondo. E’ composta da Umberto Bonini, Riccardo Fialdini, Daniele Gizzi, Morris Fazzi, Guido Bertuccelli, Paolo Baldini, Giorgio Baldini, Michele Matelli, Raffaele Baldini, Mirko Giannaccini, Matteo Tonante, Ottorino Fialdini e Filiberto Baldini. Presente anche una figura femminile, Valentina Fialdini, che ha portato acqua nell’antica secchia di rame, rievocando il compito affidato all’epoca alle donne cosiddette ’portatrici d’acqua’. Ottima l’organizzazione. Anche il divieto di transito in via Alta Tambura, grazie all’accordo tra l’associazione e il comandante della Polizia municipale, Giuliano Vitali, per una volta è stato revocato e il traffico è stato ben gestito con l’ausilio di bus navetta.

Avete altri eventi in programma?

"La rievocazione storica della Lizzatura è sicuramente l’evento più importante che abbiamo – afferma Fialdini – ma quest’anno non ci siamo risparmiati. Dopo l’apertura e l’inaugurazione del nuovo sentiero sulle Apuane, dopo le passeggiate con gli asinelli sulla Vandelli, dopo le giornate verdi e tante altre iniziative, abbiamo ancora un grande evento per questa estate. Con i volontari dell’associazione stiamo organizzando per l’8 settembre ’Incontri con la Storia’, una manifestazione innovativa, una rappresentazione storica e teatrale con circa 12 postazioni di figuranti, per un totale di circa 60 partecipanti, che rappresentano le varie vicissitudini storiche lungo la via Vandelli. Le postazioni includono figure storiche illustri come l’ingegnere Vandelli e l’ingegnere Colombini, la duchessa Maria Teresa, i primi esploratori e botanici, mendicanti, briganti, pionieri alpinisti, lizzatori e cavatori, pastori, boscaioli tedeschi, partigiani e ’donne del sale’. Attraverso queste rappresentazioni, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nella storia vivente, scoprendo e apprezzando la diversità e la ricchezza delle esperienze umane che hanno plasmato la via Vandelli nel corso dei secoli".