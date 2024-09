Partita la manifestazione di interesse per la concessione delle palestre per la stagione sportiva. La concessione in uso delle palestre è subordinata al nulla osta che verrà rilasciato dagli istituti scolastici, ai quali il Comune invierà preventiva richiesta scritta, e alla sottoscrizione della successiva convenzione da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti. Sono ammesse a partecipare le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive professionistiche, le federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive studentesche o i gruppi sportivi scolastici, le associazioni del tempo libero e del terzo settore per di attività fisica adattata, attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali anche di inclusione sociale in favore dei soggetti più deboli. Possono partecipare anche persone singole o aggregate per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l’impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato e in via residuale anche soggetti aventi fini di lucro. Le domande vanno indirizzate a [email protected] inderogabilmente entro le 12 del 23 settembre.