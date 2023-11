Il Cermec cerca personale. Due operai per i servizi ambientali

Cermec sta cercando personale da inserire nel proprio organico: due operai per i servizi ambientali a 20 ore settimanali, su turni giornalieri (mattinapomeriggio) avvicendati settimanalmente. Per partecipare serve un diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente di guida di tipo B (o superiore), e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare apposita domanda redatta esclusivamente sul modulo predisposto dall’azienda, denominato ‘Modello di Domanda’, corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti. La domanda andrà spedita in via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata intestata al candidato a all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le 12,30 del prossimo 20 novembre. I documenti necessari sono disponibili sul sito internet della società www.cermec.it. In caso gli aspiranti operai non fossero in possesso di una pec, la documentazione si potrà inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o mano con i relativi allegati in busta chiusa al protocollo aziendale in via Longobarda numero 4 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12,30 con sopra apposta la seguente dicitura: ‘Cermec spa – Bando Mobilità interaziendale 2023’.