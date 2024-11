Il benessere a 360 gradi. Cibo, poesia e percorsi per sentirsi in forma

Come curarsi a tavola, essere in forma con il cibo giusto, recuperare se stessi attraverso nuove relazioni con l’altro, il valore simbolico della mensa, come è cambiato il senso dello stare insieme dall’antico simposio al moderno apericena. Dei vari modi per raggiungere il benessere psichico e fisico si parlerà nella rassegna organizzata da Spazio Alberica ‘Sentir Sì bene’ che si terrà nella sede dell’ex ospedale San Giacomo in tre appuntamenti condotti dalla giornalista Cristina Lorenzi su come raggiungere l’armonia, lo stare bene con se stessi e con gli altri, nel corpo e nella mente.

Si inizia giovedì 7 novembre alle 18 con la biologa nutrizionista Elisabetta Bernardi che presentando il suo ultimo libro ‘Mangiare secondo la scienza’ edizioni Dedalo, sarà pronta a rispondere a curiosità, dubbi e domande del pubblico su tutto quello che portiamo a tavola, danni e benefici. Elisabetta Bernardi è autrice e conduttrice di programmi con Piero e Alberto Angela, nutrizionista, biologa e divulgatrice. Dal 1984 collabora con la Rai e, fin dalla prima edizione di Superquark, ha sempre fornito importanti cotributi.

Il benessere dell’anima sarà invece l’argomento del 14 novembre, sempre alle 18 con la presentazione del libro della scrittrice Chicca Gagliardo ’Quando ci scopriremo poeti nessuno potrà prenderci’ di Hacca edizioni. Un viaggio interiore dalla solitudine, dalla distanza, dall’isolamento, superati con un percorso verso la luce, il mondo degli altri che si incastra a perfezione con il proprio. Uscire dall’io per entrare nella dimensione del noi è il viaggio di Gagliardo alla scoperta di una dimensione fatta di altri e di reti.

Infine il 21 novembre sempre alle 18 si terrà la conferenza della psicologa psicoterapeuta Raffaella Carla Ragaglini su ‘Cibo e amore. La magia di un incontro’. La specialista parlerà del ruolo sociale del cibo, perché ci incontriamo mangiando, i significati simbolici dei vari prodotti protagonisti a tavola. Dagli antichi simposi ai moderni apericena, com’è cambiata la moda a tavola e quanto una cena sia importante per socializzare e conoscersi.Ragaglini, esperta nel supporto del singolo, della coppia, della famiglia e della genitorialità, si occupa di supporto psicologico, psicologia scolastica, sessuologia e psicologia giuridica, ambiti in cui svolge anche attività di formazione.