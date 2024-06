“Il bello in mostra”. Una vetrina per Casola

Un borgo in festa, quello di Casola in Lunigiana, per mettere in mostra tutta la sua bellezza. Il paese capoluogo, infatti, è stato riqualificato da poco grazie a un finanziamento di 180 mila euro proveniente dal Ministero dell’Interno, e l’occasione per esibire i lavori fatti sarà quella di "Artistica-mente, il bello in mostra", manifestazione che si terrà oggi, dalle 10 alle 18 proprio lungo le vie del paese rimesso a nuovo.

L’evento è organizzato dall’associazione CasolArte, con il patrocinio del Comune di Casola e la collaborazione dell’associazione Papastrei e della Pro Loco. Una giornata che vede come filo conduttore l’arte artigiana, da quella del legno, a quella della stoffa, da quella della ceramica a quella della pittura, e molto altro. Cantastorie, scrittori e musici, renderanno poi ancor più lieta la giornata. Una festa non solo da vedere e da sentire, ma anche da gustare grazie agli stand gastronomici che sapranno offrire esperienze tutte appartenenti al territorio. Una nuova faccia di Casola, che si vuol far conoscere ancor meglio attraverso la divulgazione dei saperi dell’arte.

A.B.