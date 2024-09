I saluti del presidente Mattarella: "Colpito dalle attività sui fragili"

Nel corso dell’incontro di Con-Vivere, Fabrizio Pucci ha letto la lettera inviata dal Quirinale a firma del capo del servizio Anna Maria Monorchio in risposta a un invito della rsa: "Gentile dottor Pucci, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la sua lettera, in cui comunica, tra l’altro, che l’azienda speciale parteciperà all’evento ’Con-Vivere’. Sono rimasta particolarmente colpita dalla rilevanza delle attività del Regina Elena, incentrate sull’ospitalità di persone con fragilità e delicate patologie, quali l’Alzheimer. Al riguardo desidero esprimerle il mio apprezzamento perché affrontate quotidianamente gli effetti pratici di problematiche che altrimenti resterebbbero confinate a sterili definizioni di genere. Come ben indica nel suo scritto, si tratta invece di aspetti clinici, sociali e umani. Fin dal suo primo mandato, il Presidente Sergio Mattarella ha, come noto, posto al centro della sua agenda la netta distinzione tra vuoti richiami al disagio sociale e la concreta attuazione dei principi costituzionali in materia di coesione sociale. La risoluzione, o perlomeno, la migliore possibile attenuazione dei molteplici ostacoli cui vanno incontro le persone con fragilità è un obiettivo cui i singoli cittadini, le associazioni e le istituzoni politiche devono mirare. E’ con questo spirito che il Capo dello Stato invia a lei, agli operatori e agli ospiti delle strutture ricettive dell’azienda speciale ’Regina Elena i suoi più cordiali saluti cui unisco i miei personali".