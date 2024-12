’I Re Magi cantori della stella’: il concerto dei giovani talenti accende il Natale

Tanti applausi all’interessante e affollato concerto ’I Re Magi cantori della stella’ promosso e organizzato dal Centro francescano internazionale di studi per il dialogo fra i popoli, che ha sede unica a Massa, con il patrocinio di Provincia, Comune, Scuola Tessitori di Pace e Ufficio scolastico di Massa Carrara. L’evento si è svolto in municipio con la collaborazione di scuole, docenti, studenti, gruppi folkloristici e poeti con il desiderio di costruire una comunità accogliente e porgere gli auguri di buon Natale. Hanno portato i saluti il vice sindaco Andrea Cella, Vincenzo Genovese in rappresentanza del Provveditorato, il presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato, don Roberto Marianelli in rappresentanza del vescovo Vaccari.

Si sono esibiti, alternandosi, l’orchestra della scuola media Giorgini di Montignoso, dell’istituto Pea di Seravezza, della Scuola comunale di musica di Carrara, della classe 4ª elementare Bresciani-Don Milani, il gruppo folk di Bedizzano e la scuola Rc Music. L’occasione è stata l’accensione, come da diversi anni, delle luci del presepe e dell’albero di Natale con gli addobbi realizzati dai bambini di Massa e Carrara. La poetessa Tonina Tessa ha letto la sua poesia in lingua carrarina sui Magi scritta per l’occasione e il Gruppo folkloristico di Bedizzano ha recitato un canto locale sui Magi che affonda le sue radici nel medioevo; i bambini della scuola elementare Bresciani-Don Milani hanno fatto calorosi auguri di buon Natale. Presentatori dell’evento la vice presidente del Centro francescano, Tiziana Giannoni, e il maestro Gigi Pellegrini

Il sindaco Francesco Persiani ha inviato un messaggio che è stato inserito nel libretto che verrà consegnato ai partecipanti contenente i lavori di Franco Cardini, fra Domenico Poletti del Sacro convento di Assisi, Arciprete Dionisy Baykov, parroco della Chiesa Ortodossa Russa a Sanremo, don Roberto Marianelli, don Giovanni Perini, Valdemaro Baldi, e fra Gianfranco Macconi del Convento dei Cappuccini di Massa.