I ragazzi dell’Iti ’Meucci’ in visita alla Tisg

Studenti in visita ai cantieri ‘The Italian Sea Group’. Si conclude il progetto provinciale Prometeo con la seconda tappa mirata a fare conoscere i profili professionali maggiormente richiesti dalle aziende. Lo scopo è quello di dotare gli studenti degli strumenti necessari per affrontare il post diploma. Erano 23 gli alunni, accompagnati dai docenti della classe 5A, indirizzo elettronica e meccanica dell’Iti Meucci di Massa. Ad accogliere gli ospiti è stata Marianna Ferrante, responsabile marketing dell’azienda, assieme ai funzionari del servizio programmazione scolastica della Provincia, a Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio Zona industriale apuana, partner del progetto, e al presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva. "Una visita guidata nelle nostre strutture portuali - ha sottolineato Sommariva -, che sono attualmente in concessione all’azienda ‘The Italian Sea Group’ con cui la proficua collaborazione, che si era instaurata, proseguirà anche nei prossimi anni, anche considerati i livelli di qualità economica, produttiva ed occupazionale che l’azienda ha saputo raggiungere e consolidare nel corso di questi anni e che, mi auguro, possano interessare anche tutti gli studenti che oggi visitano questa eccellenza della nautica italiana". Così la visita si è aperta nell’academy del cantiere con una presentazione sulla storia del gruppo e sugli investimenti effettuati dall’azienda. Gli studenti sono stati poi guidati in cantiere dove hanno apprezzato i metodi e le tecniche di costruzione dei super e mega yacht e rendersi conto dei profili professionali che le aziende del settore della nautica chiedono. "In questa seconda tappa – ha dichiarato Norberto Petriccioli del Consorzio Zia – attraverso le eccellenze produttive abbiamo pensato, con la Provincia, di far conoscere ai nostri studenti una realtà di capacità innovativa che sposa la tecnologia con il design e la cura nella produzione di super e mega yacht".