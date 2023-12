I figuranti di Equi Terme in trasferta a Roma

Sarà in trasferta a Roma domani lo storico Presepe Vivente vivente di Equi Terme che quest’anno, alla sua 33ª edizione, sarà visitabile dal 23 al 26 dicembre, dalle 20.30 alle 23 nei primi due giorni e dalle 18 alle 21 nei giorni di Natale e Santo Stefano. L’associazione di Equi Terme, che organizza l’evento, avrà l’onore di partecipare al Presepe Vivente Nazionale domani a Roma per l’800° anniversario della prima rappresentazione francescana ad Assisi. Sarà un momento di grande emozione per i figuranti di Equi, guidati dal presidente Fabio Furia, che riceveranno alle 9 una speciale benedizione da Papa Francesco. Dal Pontefice il ringraziamento a tutti i delegati dei presepi italiani, per il loro impegno nella valorizzazione di questa tradizione popolare e religiosa. Nel pomeriggio i figuranti della Lunigiana interpreterano la scena della Natività davanti alla basilica di Santa Maria Maggiore, il luogo più significativo. Un’atmosfera di incanto e di fede avvolgerà il Presepe Vivente di Equi, che vedrà il 23 dicembre alle 20,30, la presenza del vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, monsignor fra Mario Vaccari. Il vescovo, che appartiene all’Ordine dei Frati Minori, fondato da san Francesco d’Assisi, darà la sua benedizione ai presenti e ai figuranti che animeranno le scene della natività.