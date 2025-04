Esplosione di colori. La città si illumina grazie a ’Massa in fiore’ e agli stand di Coldiretti

Un tuffo nei colori e nelle bellezze della terra. Un mare di persone ha invaso piazza Aranci decretando il successo della rassegna Massa in fiore, organizzata dal Ccn Massa da vivere (era stato rinviato lo scorso 13 aprile a causa del cattivo tempo). Il centro storico cittadino si è così trasformato in un enorme giardino fiorito, una maxi festa variopinta all’insegna dei profumi e dei colori, con esposizione e vendita di piante e fiori. Negozi aperti e originali installazioni floreali erano presenti in tutte le strade del centro. Un luogo magico che ha catturato l’attenzione di un pubblico trasversale. Tanti gli appassionati, i curiosi e tantissime le famiglie con bimbi e amici a quattro zampe al seguito.

In mostra in piazza Aranci, con lo sfondo di Palazzo Ducale erano presenti un gran numero di produttori orto-florovivaistici con tutti i fiori della bella stagione. Un viaggio ideale tra le creazioni della Nature: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo che sono elementi indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini. La rassegna Massa in fiore, come detto, era promossa dal Centro Commerciale Naturale ’Massa da Vivere’ guidato da Elisabetta Zanetti, in collaborazione con Coldiretti MassaCarrara – erano presenti gli stand di Campagna Amica – e con il patrocinio del Comune di Massa. Una passerella di bellezza andata in scena no-stop dalle 9.30 fino alle 19.30 in un clima finalmente più favorevole e primaverile.

