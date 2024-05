Esplode la gioia del Montignoso. Seconda promozione in due anni

Festa doveva essere e festa è stata. Dopo quella dello scorso anno, dalla Terza alla Seconda categoria, il Montignoso centra un’altra promozione e vola in Prima categoria: due promozione in due anni. Grazie al 3-1 inflitto ieri a domicilio alla Filattierese, i ragazzi dell’allenatore Paolo Alberti sono rimasti davanti di un solo punto alla Fivizzanese, con cui si erano resi protagonisti di un duello a distanza infiammatosi nelle ultime gare, dopo che il pareggio dei rossoblù a Massarosa aveva permesso ai lunigianesi di riportarsi a una sola lunghezza di distanza. Un bel duello. Enorme la soddisfazione da parte della dirigenza montignosina e di tutta la squadra, che ha avuto modo di festeggiare con i propri tifosi, accorsi numerosi al campo ‘La Selva’ di Filattiera per sostenerla.

"Abbiamo lottato fino in fondo e fatto un girone di ritorno fantastico – esulta il tecnico Paolo Alberti –. Il merito è soprattutto dei ragazzi, io ho avuto a disposizione sia lo scorso anno che questo una squadra veramente forte. Siamo andati avanti partita per partita. Ci siamo ritrovati anche a meno 7 punti dalla vetta e non abbiamo mollato, arrivando a più uno. È una condizione in cui sai di non poter sbagliare mai e ciò anche per via di un avversario molto capace come la Fivizzanese, a cui vanno i miei complimenti".

"Due anni e due promozioni", commenta soddisfatto il direttore sportivo Enrico Mori, che guarda già al futuro: "Puntiamo già alla terza, anche se ora è il momento di festeggiare. Quest’anno la nostra forza è stata l’unione fra staff, società e ragazzi, grazie soprattutto al presidente Corfù che ha sempre assecondato le nostre richieste con sacrifici enormi. Quello di oggi è un punto di partenza".

E le congratulazioni arrivano anche dal sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, che ha assistito alla partita assieme alla prima cittadina di Filattiera, Annalisa Folloni: "Complimenti a tutta la società, dal presidente all’allenatore, dai dirigenti ai giocatori. Hanno fatto tutti un gran lavoro: nulla accade per caso. Un pezzetto di questo lavoro, permettetemi di dirlo, è anche merito dell’amministrazione comunale che è riuscita a creare un impianto adeguato e le condizioni per un clima favorevole che speriamo continui a crescere anche nella prossima stagione. Festeggiamo per il secondo anno consecutivo il salto di categoria e questo dà grande soddisfazione anche perché abbiamo ricostruito un tessuto sportivo che a Montignoso era andato un po’ in declino. L’obiettivo – conclude scherzando – resta la... Serie A, partiamo di lì".

Alessandro Salvetti