Ecco ’Danzando alla luna calante’. Spettacolo unico alla ’Cappucciniana’

L’atmosfera magica della ’Cappucciniana’ riprenderà vita domani, alle 21, grazie all’evento ’Danzando alla luna calante. Storie e sogni di chi dal cielo ha tratto la sua arte’ in programma al Convento dei Cappuccini di Massa. Uno spettacolo unico, promosso dall’associazione Padre Damiano da Bozzano e selezionato dall’artista ligure Beppe Mecconi, che promette di incantare il pubblico con un mix di danza contemporanea e hip hop, raccontando sentimenti ed emozioni che solo la notte può evocare. Quest’ultima è spesso vista come un mistero: il buio, l’assenza di luce e i rumori sottili e leggeri stimolano parti emozionali che talvolta scordiamo di avere, come immaginazione e fantasia, curiosità e illusione, tutte qualità proprie di artisti che hanno raccontato con colori, canti, parole e note l’immagine della luna e delle stelle, protagonisti della notte.

Per questa occasione la curatrice Elisa Reniero promette di trasportare gli spettatori in un viaggio al chiaro di luna attraverso questi sentimenti, grazie alle sue coreografie e a quelle di Luca Lotto, accompagnate dalla voce narrante dell’attore Alberto Nicolai. Nel racconto di queste storie e sogni si esibiranno Michela Adamo, Anna Bertelli, Caterina Colombini, Chiara Colombini, Ludovica Ederti, Clara Gatti ed Elettra Menta della scuola ProDanza Ssd di Valeria Antonini, accompagnate dalla curatrice dell’evento. Della scuola Mad di Federica Nicoli invece saliranno sul palco Sara Bosso, Sara Falliti, Valentina Dell’Amico, Fabio Nesti e Alice Tantillo, a cui si aggiungerà anche Luca Lotto.

Il nome di Elisa Reniero è noto nel panorama della danza: inizia a ballare fin da giovane età, proseguendo gli studi all’Opus Ballet di Firenze; partecipa a stage di danza classica e contemporanea con maestri internazionali, diplomandosi in classico e modern/contemporaneo; interpreta il personaggio principale in "Cenerentola", danza per il Globe Theatre di Roma e la compagnia Uscite di Emergenza; è membro della compagnia AristonProballet e nel 2021 vince l’International Dance Competition di Spoleto, sezione modern/contemporaneo.

