Dj set in via Rinchiosa e discoteca all’aperto con Radio Nostalgia

Stasera Marina di Carrara diventa una discoteca a cielo aperto animata dagli speaker di Radio Nostalgia. Il cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Carrara propone quindi a residenti e turisti ‘Estate Nostalgia’, una serata all’insegna della musica e del divertimento, con i deejay Andrea Secci e Luca Giorgi. Lo show comincerà alle 19 in via Rinchiosa, una console montata in via Rinchiosa tra il Porfirio e il Bon Prò, aprirà la serata con Serena Martinelli, Luca Giorgi e l’immancabile Secci. Alle 21.30 la carovana si trasferirà in piazza Menconi, con un pre-show di musica dal vivo presentato da Camilla Rinaldi, coadiuvata da Nicola Giannotti, nel quale si esibiranno diversi artisti consentendo al pubblico di ballare come in una discoteca all’aperto.