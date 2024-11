Daria Bignardi presenta il libro sul carcere

Oggi alle 17,30 Daria Bignardi sarà a palazzo civico per presentare il suo volume ‘Ogni prigione è un’isola’ edito da Mondadori. L’evento rientra nel programma di ‘Il Pensier lib(e)ro’, la rassegna organizzata dall’associazione Qulture. L’autrice dialogherà con con Antonio Celano, direttore artistico della manifestazione, e con Riccardo Canesi, appassionato promotore culturale nella Casa di reclusione di Massa. Bignardi racconterà il suo viaggio nell’isolamento e nelle prigioni, con la voce unica con cui da sempre riesce a trasportare i telespettatori al centro delle esperienze, partendo da sé. Un mondo che non ha più smesso di affrontare: ha collaborato con il giornale di San Vittore, portato in tv le sue conversazioni coi carcerati, accompagnato sua figlia di tre mesi in parlatorio a conoscere il nonno recluso, in contatto con molti detenuti è tuttora un ‘articolo 78’, collaboratrice alle attività culturali che si svolgono in carcere.