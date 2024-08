E’ deceduto dopo breve malattia Giuseppe Barbieri, noto ex commerciante (per decenni ha gestito una tabaccheria nella centralissima via Roma), uno degli ultimi partigiani. Classe 1926, Barbieri decide di prendere la via delle montagne entrando nella brigata Garibaldi di Alessandro Brucellaria dove trova Giorgio Mori nel ruolo di capitano. Appassionato di montagna, ha ricoperto il ruolo di presidente della federazione provinciale dei tabaccai, e a lungo è stato anche presidente della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’. Ha sempre seguito le riunioni di boxe della società gialloazzurra che lo aveva anche festeggiato in occasione del suo 90esimo compleanno. Nella società aveva ricoperto anche i ruoli di consigliere e vicepresidente. "Con un passato giovanile da pugile e poi preparatore, Barbieri ha dato un grande contributo alla boxe – dice Gualtiero Magnani, attuale presidente – un appassionato dello sport, ma anche un amante della città". "Per tanti anni è stato il perno tra società e amministrazioni – ricorda Franco Franchini, il ds della ’Bertola’ – ha visto passare intere generazioni di pugili". Barbieri aveva perso la moglie Ileana lo scorso anno. Lascia i figli Pietro e Laura, i nipoti Ilaria, Stefano, Irene e Serena; i pronipoti Isabella, Aurora, Ludovica e Filippo. I funerali partigiani si terranno domani nel cimitero di Turigliano alle 17.30 dove la salma arriverà dall’obitorio del Noa.

ma.mu.