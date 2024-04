Contest La fotografia in difesa dell’ambiente

Promuovere il riciclo e l’economia circolare attraverso un linguaggio universale come l’immagine, cercando di capire come vengono interpretati da fotografi professionisti e non. Sono gli obiettivi del ’R Photo Contest – Dal Riciclo all’Economia Circolare – Panta Rei’, il concorso fotografico a carattere nazionale, giunto quest’anno alla seconda edizione ed organizzato da Media Steel, azienda massese leader in Italia in attività di carattere ambientale volte al recupero e riciclo di materiali ferrosi, e Slow Photo, associazione no profit che si propone di promuovere la cultura e difendere l’ambiente attraverso il linguaggio fotografico. Entro mercoledì 31 luglio ogni fotografo potrà inviare alla mail [email protected] un massimo di 5 scatti illustranti storie virtuose di riciclo, riuso, riduzione, recupero e raccolta, le 5 "R" del contest.

"Le oltre 300 foto ricevute lo scorso anno – ha spiegato Francesco Nobile, presidente di Slow Photo – dagli 80 partecipanti al concorso sono un ottimo risultato per una prima edizione e ci spingono a migliorarci. Il sottotitolo di quest’anno è ‘Panta Rei’, ‘tutto scorre’ e mira ad ampliare lo sguardo sul mondo dell’economia circolare. Visto che tutto scorre, scorriamo avanti per continuare a promuovere il riciclo e scuotere l’animo ecologico delle persone attraverso la fotografia, un linguaggio universale. Lo scorso anno abbiamo ricevuto foto da ogni parte d’Italia, d’Europa e anche dal Bangladesh. Sono foto che ci hanno parlato ed è la dimostrazione che la fotografia crea unione".

"Noi ci sentiamo più di un semplice sponsor – ha sottolineato Marco Corbelli, direttore generale di Media Steel – perché il tema trattato fa parte della nostra attualità lavorativa. La cosa sfidante è capire come questo venga trattato da persone ed artisti che non lo vedono come un lavoro". Anche per l’edizione 2024 l’’R Photo Contest’ godrà del patrocinio della Provincia e del Comune di Massa e del sostegno della diocesi. "È un evento importante – ha detto don Alessandro Biancalani, direttore ufficio comunicazioni sociali della diocesi –, che fa capire l’importanza e il bisogno di educare il nostro mondo interiore. Grande attenzione alle nuove generazioni, con il coinvolgimento delle scuole attraverso l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara: "Oggigiorno – ha concluso Vincenzo Genovese, rappresentante dell’Ufficio – l’immagine è un linguaggio universale soprattutto fra i giovani. Questo concorso quindi centra in pieno lo spirito dei tempi e ne incarna i valori. Dobbiamo cercare strategie che entrino nel quotidiano per poterle trasmettere ai ragazzi".

Anche quest’anno saranno 50 le opere selezionate dalla giuria tecnica, che comporranno un catalogo e una mostra nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre 2024. Fra queste vi saranno le 12 opere vincitrici, che verranno annunciate in occasione dell’inaugurazione della mostra. Il premio per il primo classificato consiste in buoni acquisto dal valore di 500 euro, al secondo e al terzo andranno rispettivamente buoni da 200 e 100 euro. 50 euro a testa, oltre all’attestato di partecipazione di merito e al catalogo, a coloro che si classificheranno fra la quarta e la 12esima posizione. Il regolamento e il modulo di partecipazione sono già scaricabili dal sito www.mediasteel.it/contest.

Alessandro Salvetti