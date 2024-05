"Concorso artistico e culturale 'Il cambiamento che vorrei': giovani protagonisti a Carrara"

Grazie al successo ottenuto nella prima edizione, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, lanciano il concorso artistico e culturale dedicato alle scuole superiori del territorio, legato alla diciannovesima edizione del festival Con-Vivere che si terrà dal 5 all’8 settembre a Carrara. Tema di questa edizione sarà ‘Cambiamento’: alla regia la direttrice Emanuela Mazzi, e il professor Mauro Ceruti in veste di consulente scientifico. Il concorso rientra in una serie di attività che la Fondazione CrC porta avanti con la collaborazione dell’Ufficio scolastico per ampliare l’offerta formativa e didattica legata alla rassegna culturale di Carrara. Il concorso invita i giovani degli istituti superiori a riflettere e ad approfondire gli argomenti sviluppati dal festival, allo scopo di dare spazio all’interno della manifestazione al loro modo di guardare e interpretare il presente e i possibili scenari futuri.

La manifestazione intende in questo modo valorizzare il coinvolgimento attivo dei giovani e degli istituti scolastici, intendendo al contempo trasmettere un’idea di cultura aperta e accessibile a tutti, visibile e sperimentabile negli spazi aperti della vita cittadina. Il titolo del concorso, da cui dovranno prendere spunto tutti gli elaborati, è ‘Il cambiamento che vorrei’ che gli studenti potranno sviluppare scegliendo una fra le quattro piste tematiche proposte. Facendo in particolare riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030, si potrà porre l’attenzione su: intelligenza artificiale, cambiamento climatico, tutela del patrimonio, riduzione delle disuguaglianze, fotografia; immagine grafica; elaborato pittorico; vignetta; aforisma. Si può partecipare anche in gruppi. Ogni immagine o elaborato realizzato dovrà essere accompagnato da un titolo esplicativo e da una breve descrizione come indicato nel modulo di partecipazione allegato al bando del concorso. Gli elaborati devono essere consegnati unitamente al modulo di partecipazione al concorso debitamente compilato e sottoscritto entro il 30 giugno alla segreteria organizzativa del festival nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (via Verdi 7, Carrara) oppure (laddove sia disponibile il formato digitale) via mail all’indirizzo [email protected]. La giuria, oltre che dal curatore scientifico del festival Mauro Ceruti, sarà composta dai rappresentati dell’ente promotore del concorso e degli enti collaboratori: Vincenzo Genovese, rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale, Gea Dazzi, assessore alla Cultura del Comune, Luisa Passeggia, rappresentante della Fondazione CrC. Per info:0585 55249 email [email protected].