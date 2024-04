Concerto Differenti sfumature di lirica

La lirica conquista il Ridotto.Stasera alle 21 il primo concerto della rassegna ’Differenti sfumature’ organizzata dal Comune e dal circolo degli Amici della lirica ’Mercuriali’. Si apre così con il concerto “Visioni all’Alba del ‘900. Puccini, D’Annunzio, Tosti” il ciclo di incontri organizzati dall’assessorato al Cultura con la direziomne artistica del vivace Circolo carrarese ’Amici della lirica’ intitolato ad Angelo ercuriali dal titolo “La Lirica al Ridotto. Differenti sfumature”.

Protagonista sarà il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, accompagnata al pianoforte dal maestro Piero Mariani. In repertorio arie e brani tratti da opere di Giacomo Puccini, con la declamazione di versi di Gabriele D’Annunzio e arie da camera di Francesco Paolo Tosti. Donata D’Annunzio Lombardi è un soprano di fama internazionale con un vastissimo repertorio che dopo gli esordi belcantisti affronta un repertorio sempre più drammatico fino ad arrivare ai ruoli più impegnativi di Verdi, del Verismo e di Puccini del quale ha debuttato quasi tutti i ruoli e per il quale è stata insignita de “L’Albo d’oro di Puccini” e del premio “Puccini”. Ha calcato tutti i più prestigiosi palcoscenici del mondo e, per la sua grande sensibilità di interprete e cesellatrice della parola, è perfetta per affrontare il repertorio delle “arie da salotto” tipiche del periodo liberty, con particolare riferimento alle liriche di Tosti che spesso mettono in musica i testi di D’Annunzio da cui il soprano discende per parte di madre.

Pietro Mariani, carrarese doc, si è diplomato in pianoforte all’istituto musicale “Pietro Mascagni”. Ha frequentato il biennio superiore di specializzazione come maestro collaboratore e accompagnatore al pianoforte presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze diplomandosi nel 2007 col massimo dei voti e la lode. Si è dedicato negli anni quasi esclusivamente al teatro d’opera partecipando all’allestimento di spettacoli operistici in veste di maestro collaboratore di sala e di palcoscenico in vari teatri della Toscana. Ha accompagnato le più grandi voci del periodo in concerti di successo anche in città riscuotendo sempre consensi unanimi. Un altro appuntamento con la musica di qualità e con protagonisti di alto spessore proposto dal circolo degli Amici della lirica. Si proseguirà il 23 maggio alle 21 con il soprano Giulia Bolcato, il mezzo soprano Francesca Di Sauro con il Maestro Pietro Mariani al pianoforte.

Prezzo dei biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti sono sempre acquistabili quando la biglietteria del Teatro è aperta e il giorno di svolgimento del concerto con orario dalle 10 alle 12 e dalle 18. I biglietti sono acquistabili a prezzo intero anche su Vivaticket. Per informazioni Teatro degli Animosi, piazza De André, Carrara, telefono 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria, oppure Ufficio cultura 0585/641419. E’ possibile scrivere una mail a [email protected].