Con Fialdini contro l’anoressia. Convegno sui disturbi alimentari

Francesca Fialdini alla sala Garibaldi per parlare dei disturbi alimentari con i giovani. Venerdì alle 10.30 la giornalista e presentatrice salirà sul palco dove incontrerà i ragazzi delle scuole superiori. L’evento a ingresso libero, dal titolo ‘Fame d’amore: quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione’, è organizzato dalla Fidapa vedrà la partecipazione del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e della sindaca Serena Arrighi. Francesca Fialdini dialogherà per l’occasione con Cecilia Spicuglia, psicoterapeuta co-fondatrice del centro di assistenza psicologica Con-tatto e Giovanna Franceschini, docente e psicoterapeuta. Punto di partenza per la discussione sarà il libro ‘Nella tana del coniglio’, scritto dalla stessa Fialdini in collaborazione con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e legato alla docuserie Rai ‘Fame d’amore’. Al centro storie di ragazzi la cui fragilità li ha portati a riversare nel cibo i loro problemi di inadeguatezza, scarsa autostima, ricerca di considerazione. Bulimia, anoressia, fame compulsiva, ma anche bullismo, omofobia, frustrazione su individui che devono crescere e ancora formarsi.

"La tana del coniglio – spiega Fialdini - non è un hotel a 5 stelle, ma un buco in cui cadono tanti giovani mentre rincorrono un ideale di perfezione illusorio". Circa 420 prenotazioni per assistere all’incontro dove si parlerà di "cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona – spiega la presidentedi Fidapa, Alessandra Battistini -. Stiamo portando avanti un importante progetto volto alla sensibilizzazione alla tematica dei disturbi della condotta alimentare e grazie al sostegno di Francesca Fialdini stiamo portando il tema nelle scuole".

Poi il presidente Lorenzetti. "Questo evento è un’importante opportunità per riflettere su una questione importante per il benessere mentale e fisico dei nostri giovani". Prosegue la sindaca Arrighi. "Parlare, discutere, confrontarsi su un tema come quello dei disturbi alimentari è importante e credo che incontri come questo siano efficaci per far arrivare il messaggio in maniera diretta alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi". Conclude l’assessore alla Cultura, Gea Dazzi. "La personalità di Francesca Fialdini potrà veicolare messaggi per i giovani che spesso sono messi a dura prova. Questo è un incontro di spessore scientifico con tematiche serie. Ben vengano queste occasioni e collaborazioni". Per info [email protected].