Ciucci per la Monasterio: "Una figura stimata che conosce la macchina"

di Alfredo Marchetti

Un ritorno al passato che è stato accolto dagli applausi dei medici presenti. La proposta avanzata dal governatore Eugenio Giani è stata promossa sul campo. Si tratta della nomina del nuovo direttore generale della Fondazione Monasterio: il presidente ha scelto Luciano Ciucci, già alla guida della fondazione prima dello stesso Marco Torre, che da oggi è passato all’Asl sud est e che si appresta a una nuova sfida professionale.

"Personalmente – dice il governatore – ho vissuto una fase complicata nelle settimane scorse per un’improvvisa necessità per l’Asl sud est, quella più vasta della regione, quella più grande d’Italia, con i suoi 99 comuni. C’era una necessità dei servizi territoriali molto vasta. Seguendo la linea iniziata alcuni mesi fa di rinnovamento generazionale, ovvero portare persone che possano dare un senso e guardare nel modo migliore al futuro, i cosiddetti under 70, ho deciso di scegliere Marco Torre come direttore, un professionista stimato. La figura di Torre lo vede come persona pronta a una sfida di crescita all’interno della struttura sanitaria. Il mio desiderio era che il direttore fosse toscano".

"Le regioni – prosegue – hanno la gestione della sanità, si stanno creando sistemi autoctoni. Il mio desiderio era quello di un manager che avesse la conoscenza sul nostro modo di operare e legiferare. La nomina di Torre è arrivata improvvisamente quando D’Urso ha accettato la dirigenza del Trentino Alto Adige. Monasterio gratifica chi come me interpreta sil sistema sanitario: ci voleva una soluzione interna, ci voleva solidità dei servizi offerti e del livello di ricerca. Ho pensato a Luciano Ciucci: il suo CV parla da solo, ha già vissuto positivamente questa esperienza e ha avuto l’umiltà in passato, dopo i due mandati l’avevano portato a dover lasciare il ruolo a Torre, di passare la mano. La lettera di indicazione per Ciucci alla commissione del consiglio regionale che esprimerà un parere non vincolante è già partita. Una informativa al Cnr sarà inviata a breve, ma in via informale sono già d’accordo. Ci sono passaggi formali da portare avanti, ma credo che in 20 giorni Ciucci entrerà in carica". Il governatore ha poi elogiato il personale presente: "Un apprezzamento per il lavoro che fate e il vostro impegno".

Il futuro direttore si è limitato a ringraziare per la fiducia accordatagli: "Grazie presidente per la fiducia. Sono colpito per quanto lei ci conosca: pare abbia lavorato con noi in questi anni. Abbiamo davanti tante sfide, le affronteremo al meglio".

Un profilo conosciuto alla nostra sanità. Ciucci era stato in precedenza anche direttore amministrativo dal 2007 al 2013, quindi è la figura interna che i sindaci del distretto apuo-versiliese avevano chiesto al governatore della Regione nelle scorse settimane con una lettera accorata al fine di dare continuità all’eccellenza dell’ospedale del cuore delle Apuane.