Casola, i progetti di rilancio: "Viabilità e decoro urbano. Focus sulle manutenzioni"

Per gli otto Comuni della Lunigiana al voto scade domani alle 12 il termine per la presentazione delle liste . A Casola il centro sinistra (Pd e Italia Viva) propone una lista che candida a sindaco Anna Leonardi, proprio quando sulla sponda opposta del centro destra c’è un avversario con lo stesso cognome: Mattia Leonardi. "Ma non siamo nemmeno parenti. Io ho insegnato 37 anni alle scuole locali e non l’ho avuto neanche come alunno – precisa la candidata del centro sinistra – Comunque nel simbolo ho messo anche il nome di battesimo e non ci si può sbagliare. La nostra lista con 10 candidati è pronta, la ufficializzeremo nelle prossime ore". La designazione non è dell’ultim’ora, ma vecchia di alcuni mesi: l’ufficialità però è arrivata da poco. Turismo, ambiente, viabilità, decoro urbano sono le parole chiave di Anna Leonardi.

Ha anche un sogno nel cassetto per il suo Comune?

"A dire la verità, diversi - aggiunge - Mi piacerebbe che i borghi riprendessero vita e che il decoro urbano risplendesse al meglio, che le strade fossero percorribili senza tanti disagi. Purtroppo ci sono buche e frane, restringimenti che incidono sulla transitabilità. Il capitolo turismo andrebbe sviluppato meglio, vorrei che giovani lo vedessero come un’opportunità da non perdere e potessero impegnarsi di più nel settore".

Perché dovrebbero votarla?

"Perché voglio essere vicina alle persone e fare il bene del Comune di Casola. Cercherò di fare in modo che questo territorio riesca a crescere".

C’è nel suo programma un capitolo dedicato alla sicurezza antisismica?

"Ormai diversi anni fa abbiamo subito il terremoto, le case colpite sono state quasi tutte sistemate grazie ai fondi della Regione. Resta ancora il problema di alcune seconde case che cercheremo di far rientrare nei benefici di legge".

Quali ritiene siano le priorità irrinunciabili tra le infrastrutture?

"Sicuramente la viabilità, penso in particolare al ponte di Casola attualmente caratterizzato da un restringimento che va sistemato. Poi c’è la strada regionale su cui è necessario che l’ente competente intervenga e se sarò sindaco mi impegnerò perché manutenzione regolare venga effettuata. Ma ci sono anche strade interne comunali su cui occorre intervenire come la carreggiata che conduce a Regnano, che è piena di avvallamenti. Abbiamo anche il problema del via vai dei camion che è continuo, soprattutto durante l’estate quando la ferrovia chiude e tutti i mezzi pesanti del marmo transitano di qui. Occorre spostare questo trasporto sulla ferrovia. Intervenendo sulla viabilità agevoleremo anche il turismo".

Natalino Benacci