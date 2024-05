"Casa a soqquadro. I ladri sono entrati all’ora di pranzo"

Brutto rientro a casa per la legale Veronica Bertuccelli ieri mattina, una visita inaspettata dei ladri, che fortunatamente non sono riusciti a rubare nulla. La legale è comunque uscita allo scoperto per mettere in guardia la comunità, gettando una luce su un problema che assilla la provincia, ovvero i furti nelle abitazioni. "Stamani (ieri, ndr), mi trovavo in tribunale intorno alle 11: tornata dopo mezz’ora - abito in piazza Garibaldi - ho trovato l’abitazione completamente sconvolta. Sono entrata e ho provato un senso di svenimento nel vedere profanata la mia intimità. Ho contattato i carabinieri, i quali hanno effettuato un sopralluogo e ho sporto denuncia, il fatto strano – conclude la sua testimonianza la legale Bertuccelli che l’ha vista suo malgrado protagonista – è che sia successo dentro a un condominio".